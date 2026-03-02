Shakira concerto da record a Città del Messico | oltre 400 mila spettatori

Oltre 400 mila persone hanno assistito al concerto di domenica di Shakira a Città del Messico. Un spettacolo gratuito che si è tenuto nella storica piazza dello Zocalo e che ha stabilito un nuovo record di presenze nella capitale messicana. La superstar colombiana si è esibita per due ore eseguendo i successi della sua carriera. Il precedente primato risaliva all'ultima esibizione di Shakira nella piazza nel 2007, quando attirò circa 210.000 persone.