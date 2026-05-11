Il teatro che costruisce comunità Manicomics porta in scena il sociale con Limitrofie 2026

Il progetto Limitrofie 2026, promosso da Manicomics Teatro, si concentra sulla relazione tra teatro e comunità. Sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e supportato dall’Asp Città di Piacenza, il progetto si inserisce nell’ambito di un'iniziativa più ampia dedicata al teatro sociale. La proposta coinvolge diverse attività artistiche e sociali, volte a rafforzare il senso di appartenenza tra i partecipanti e le comunità locali.

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