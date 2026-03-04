Shaolin Clown in scena al Teatro Manicomics con Tom Corradini

Venerdì 6 marzo alle ore 21 al Teatro Manicomics andrà in scena lo spettacolo "Shaolin Clown" di e con Tom Corradini nell’ambito della rassegna Rido Sogno e Volo. Uno spettacolo di comicità fisica e visuale. La giornata di un monaco shaolin che rivive nella sua pratica zen la sua anima infantile e clownesca, alla scoperta di un mondo sempre pieno di sorprese e che trova il suo significato nelle piccole cose apparentemente insignificanti. Liberamente ispirato al libro "Shaolin, non devi combattere per vincere" di Bernhard Moestl. Spettacolo non verbale per tutte le età e nazionalità adatto anche a membri del pubblico con deficit auditivo. Tom Corradini è un clown ed autore teatrale impegnato nella ricerca sperimentale di nuovi linguaggi comici con tematiche sociali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

