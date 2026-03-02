superenalotto tris di vincite da oltre 69mila euro

Centrato 1 punto 5 ad Albenga, Salerno e Fossò. Il Jackpot in palio martedì 3 marzo sale a 128,7 milioni Il "6" continua a nascondersi, come ha fatto nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 35 di venerdì 28 febbraio, con il Jackpot che arriva a 128,7 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 3 marzo. Intanto festeggiano tre fortunati che hanno centrato 1 punto 5 da 69.307 euro. La combinazione vincente è stata: 14 – 17 – 33 – 63 – 64 – 80 – J 15– SS 27. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 28 febbraio ha assegnato 431.726 vincite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

