il sole 24 ore torna al salone del libro di torino

Il Gruppo Il Sole 24 ORE annuncia il ritorno al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove sarà presente con uno stand al Padiglione Oval, numero X38. L'evento si svolgerà nei prossimi giorni e prevede l'accoglienza di visitatori e visitatrici. Questa partecipazione rappresenta una presenza consolidata del gruppo all’interno della manifestazione, che ogni anno richiama appassionati e professionisti del settore editoriale.

Il Gruppo Il Sole 24 ORE rinnova la sua presenza al Salone Internazionale del Libro di Torino e si prepara ad accogliere visitatori e visitatrici allo stand X38, Padiglione Oval, con le presentazioni di libri e podcast, gli autori del Sole 24 Ore e di 24 ORE Cultura, le dirette e le interviste di Radio 24. Grande attenzione sarà riservata anche ai nuovi linguaggi digitali e audio, con i podcast e i videopodcast di 24 ORE Podcast protagonisti di diversi appuntamenti dal vivo. Un palinsesto ricco e articolato di proposte che mettono al centro i temi e le idee chiave del nostro tempo: intelligenza artificiale e innovazione, geopolitica, lavoro, educazione e trasformazioni sociali.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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