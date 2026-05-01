Il tempo la scienza il sogno | Dream Nardo’ alla prova del nove sabato a Torre Annunziata

Sabato a Torre Annunziata si svolgerà una partita decisiva per la Dream Volley, squadra con una storia di oltre trent’anni. L’evento metterà alla prova il team in un momento cruciale del campionato, con le ultime due partite che si avvicinano rapidamente e richiedono tutta la concentrazione possibile. Il match rappresenta un momento importante per il club, che si prepara a confrontarsi con un avversario in una fase delicata della stagione.

L’orologio, diceva in sostanza Albert Einstein, non segna il tempo allo stesso modo per tutti. Ci sono trent’anni – l’intera storia della Dream Volley – che possono sembrare volati via in un soffio; e poi ci sono due partite, una manciata di minuti al termine del campionato, che si preannunciano.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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