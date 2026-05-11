Il siparietto sull’italiano tra Rubio e Tajani che nessuno si aspettava | c’entra Babbel

Da screenworld.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro tra i ministri degli Esteri, è successo qualcosa di insolito: Rubio ha rivolto una battuta sull’italiano, sorprendendo Tajani. La scena è stata accompagnata da una risata generale e da un commento che ha fatto riferimento a Babbel, la piattaforma per l’apprendimento delle lingue. L’episodio ha messo in luce un lato più informale e spontaneo tra i rappresentanti di paesi diversi, spesso nascosto dietro i ruoli ufficiali.

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La diplomazia internazionale ha anche il suo lato umano, quello fatto di battute spontanee e confessioni inaspettate che rendono improvvisamente più vicini anche i potenti della Terra. Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti e braccio destro di Donald Trump, ha regalato un momento piuttosto simpatico durante la sua visita romana, trasformando un incontro istituzionale alla Farnesina in un siparietto che ha fatto sorridere giornalisti e diplomatici presenti. L’ 8 maggio 2026, nel corso dell’incontro bilaterale con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, Rubio ha sorpreso tutti con una dichiarazione tanto spontanea quanto inattesa, scherzando davanti ai giornalisti sulla sua passione per la lingua italiana: “ Come ben sapete parlo spagnolo, che è molto simile all’italiano.🔗 Leggi su Screenworld.it

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