È uscito un film italiano che affronta temi legati alla Generazione Z, evidenziando come molti giovani si rifugino in comportamenti di isolamento e apatia. La narrazione descrive una generazione che non manifesta più emozioni attraverso urla, ma si chiude in sé stessa, spesso ricorrendo a sostanze o a relazioni dannose. Il film si focalizza sui silenzi familiari e sulle aspettative irrealizzabili che caratterizzano questa fascia di età.

C’è una generazione che non urla più: si anestetizza. Non solo con le sostanze, ma con relazioni tossiche, aspettative irraggiungibili, silenzi familiari. È il grande non detto dei ventenni di oggi, e forse per questo il luogo più rivoluzionario del cinema contemporaneo non è una piazza, ma uno studio di psicoterapia. Strike – Figli di un’era sbagliata parte da qui, da un Ser.D., e lo fa senza paternalismi, senza sconti, ma soprattutto senza paura di guardare negli occhi il disagio. E nell’intervista al vodcast SediciNoni, realizzata durante la 43ª edizione del Torino Film Festival, Matilde Gioli insieme a Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico restituiscono esattamente questo: un’urgenza, prima ancora che un film. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Strike’, il film sulla Generazione Z che nessuno si aspettava dal cinema italiano

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