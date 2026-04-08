Dimissioni direttore Pronto soccorso | Nessun collegamento con criticità organizzative

L'Asl di Brindisi ha comunicato che il dottor Giuseppe D’Andria si è dimesso dall'incarico di direttore facente funzione del Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. La motivazione ufficiale delle dimissioni è stata resa nota come personale. L'azienda sanitaria ha inoltre specificato che le dimissioni non sono correlate alle criticità organizzative del reparto. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Riceviamo e pubblichiamo dall'Asl BrindisiIn merito alle recenti notizie riguardanti il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, si precisa che le dimissioni dall’incarico di direttore facente funzioni sono state formalmente rassegnate dal dottor Giuseppe D’Andria per motivi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Il “dottor morte” al Pronto soccorso di Merate. Bertolaso: “Criticità con le coop”Merate (Lecco) , 28 febbraio 2026 – Un “angelo della morte” in Pronto soccorso a Merate. Centri per l’Impiego in Campania, Errico (FI): interrogazione sulle criticità organizzative e informaticheTempo di lettura: 3 minutiIl consigliere regionale della Campania di Forza Italia, Fernando Errico, ha presentato un’interrogazione a risposta... Temi più discussi: Commissione nazionale ad Avellino per scegliere il nuovo primario del pronto soccorso; Pronto Soccorso, slitta a martedì la nomina del primario; Il medico che non c’è più; Policlinico di Milano: verso un Pronto Soccorso Generale ancora più accogliente e innovativo. Sanità in Puglia, Pentassuglia frena sui tagli: «Ospedali aperti, ora vanno riorganizzati i reparti»Sanità in Puglia, Pentassuglia esclude chiusure di ospedali e annuncia una delibera per ridurre le attese nei pronto soccorso. pugliapress.org Sanità: Valeriani (Pd), dopo dimissioni dg Sant'Alessio, ora Regione affronti illegittimitàLe dimissioni del direttore generale dell'Ipab Sant'Alessio arrivano in ritardo e solo dopo le denunce delle opposizioni, delle ... agenzianova.com Occhio a Gravina Secondo Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, il presidente della FIGC rassegnerà le proprie dimissioni nella giornata di domani #fblifestyle - facebook.com facebook Alle 18 la nuova puntata di Mappa Mundi! Le dimissioni di Joe Kent, direttore del Centro antiterrorismo Usa e le divisioni nell'amministrazione Usa. Le conseguenze della guerra sull'economia. Con Fabrizio Maronta e Alfonso Desiderio . x.com