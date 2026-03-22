Subsonica Nayt e Chiello | tre album meravigliosi Che bravi Dimartino e Rancore Solita fake ballad di Achille Lauro solito brano sbagliato di Arisa Le recensioni

Che settimana ricca di uscite, molte delle quali ottime. Naturalmente partiamo dall’album dei Subsonica, che si confermano una delle più intriganti, intellettuali ed efficaci realtà della storia della nostra musica. Ancor più forte vogliamo segnalare l’uscita di altri due meravigliosi album di due autori che appartengono ormai a universi del tutto separati ma che affrontano con la stessa spudorata onestà il proprio mestiere: Nayt e Chiello. I loro dischi sono imperdibili, a differenza di quello decisamente troppo piatto di Disme che spara un po’ a salve. Anche la sezione singoli ci regala particolari emozioni, soprattutto grazie a Dimartino, che torna con un folk d’altissima qualità, e a Rancore, rapper visionario dai tratti genialoidi. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

NAYT: esce l’album “io Individuo” contiene il brano “Prima che” in gara al Festival di SanremoUscirà il 20 marzo “io Individuo”, il decimo e nuovo album di NAYT, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione, che è per...

Nayt: il 20 marzo esce il suo decimo album “io Individuo”, che contiene il brano “Prima che” in gara al Festival di SanremoTra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione Il suo stile unisce perfettamente l’urban al cantautorato, superando i confini...