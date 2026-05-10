Liberato Dimartino Nu Genea e Mannarino sfornano dischi meravigliosi Bene Michielin e Coez deboli i pezzi di Ultimo e Arisa – Le recensioni
Questa settimana, le recensioni si concentrano su diverse uscite musicali, incluse le versioni deluxe di alcuni album. Tra i titoli più discussi ci sono dischi firmati da artisti noti in Italia, con recensioni positive per alcuni e meno entusiaste per altri. Sono state valutate anche le novità pubblicate durante il weekend del Primo Maggio, un periodo intenso per il panorama musicale nazionale. Non sono mancati i commenti su quanto ascoltato, senza analisi approfondite o giudizi soggettivi.
Recensioni versione deluxe, questa settimana, eroicamente, abbiamo recuperato anche le uscite del weekend del Primo Maggio, neanche quello risparmiato da questa insensata mitragliata di inutile musica. Per fortuna l’abbondanza porta spesso ciccia per cui siamo pieni di nuovi ottimi album. Quello di Liberato è una chicca, quasi un gesto artistico, quello di Dimartino invece è un capolavoro d’altri tempi. I Nu Genea si confermano ispiratissimi nuovi giganti della musica italiana, cosa che pensiamo già da tempo di Mannarino, tornato benissimo dopo cinque anni di silenzio. Bene anche Sayf che conferma una buona verve, ma è ancor più importante la promozione di Nerissima Serpe, che dimostra come un’evoluzione del rap da classifica è possibile.🔗 Leggi su Open.online
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