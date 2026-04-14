Ragazzo accoltellato in strada a San Giovanni Teatino

Nel primo pomeriggio di martedì, a San Giovanni Teatino, si è verificata una lite tra due giovani che si è conclusa con un accoltellamento in strada. Uno dei ragazzi è stato ferito gravemente, mentre l’altro è stato arrestato. La polizia è intervenuta sul posto per le operazioni di soccorso e per l’arresto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Una lite degenerata, poi l’accoltellamento per strada: questo quanto accaduto nel pomeriggio di martedì a San Giovanni Teatino dove un ragazzo è rimasto gravemente ferito e un coetaneo è finito in manette.Il ragazzo colpito è un 19enne: soccorso dal 118 è stato ricoverato nel reparto di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Malore durante l'allenamento a San Giovanni Teatino: muore un ragazzo di 15 anniTragedia nel pomeriggio in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore. Tragedia a Chieti: ragazzo di 15 anni muore per arresto cardiaco mentre si allena a San Giovanni TeatinoUn ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino dopo un arresto cardiaco mentre si allenava.