Furto all’Aperocaffé in galleria a San Giovanni Teatino | il sindaco ringrazia i carabinieri

Un episodio di furto si è verificato in un negozio della Galleria Wojtyla a San Giovanni Teatino. L’incidente ha portato il sindaco a ringraziare i carabinieri per il tempestivo intervento. Si tratta di un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nell’area commerciale del centro cittadino. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto indagine, mentre le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti necessari.

Un furto ai danni di un’attività commerciale della Galleria Wojtyla riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza a San Giovanni Teatino. A finire nel mirino dei ladri, nei giorni scorsi, è stato l’Aperocaffé, esercizio situato all’interno della galleria.A rendere nota la vicenda è stato il.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Demansionamento del comandante della polizia locale, assolto l'ex sindaco di San Giovanni Teatino MarinucciDue anni fa, era stato condannato a risarcire il Comune che aveva guidato, quello di San Giovanni Teatino, con circa 60mila euro, per il supposto... Ragazzo accoltellato in strada a San Giovanni TeatinoUna lite degenerata, poi l’accoltellamento per strada: questo quanto accaduto nel pomeriggio di martedì a San Giovanni Teatino dove un ragazzo è...