Il San Gerardo diventa centro regionale per la cura del tumore ovarico

Il San Gerardo è stato designato come centro regionale per la cura del tumore ovarico. Nel 2025, la struttura ha seguito più di 200 pazienti affette da tumori ginecologici e circa 70 donne sono state sottoposte a interventi chirurgici per rimuovere il tumore ovarico. Questi dati riflettono l’attività svolta dall’ospedale nel settore.

Nel corso del 2025 sono state oltre 200 le pazienti affette da tumori ginecologici prese in carico dalla struttura e sono state circa 70 le donne sottoposte a interventi chirurgici per la rimozione del tumore ovarico. Adesso dall’1 aprile l’Irccs San Gerardo dei Tintori entra nella rete dei nove centri regionali per la chirurgia del tumore dell’ovaio. Una rete che prevede agende dedicate e percorsi multidisciplinari per ridurre i tempi d’attesa e garantire standard elevati di cura per le donne alle quali viene diagnosticata una neoplasia ginecologica. Il tutto in linea con le raccomandazioni della European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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