Il rustico leccese sta diventando un lusso per turisti | prezzi quasi raddoppiati per prodotti che spesso sono surgelati | l’indagine nei quartieri

Un’indagine nei quartieri del capoluogo salentino rivela come il rustico leccese, un tempo economico spuntino locale, stia diventando un prodotto di lusso per i turisti. I prezzi sono quasi raddoppiati rispetto al passato, nonostante molti di questi prodotti siano spesso surgelati. La preparazione include pasta sfoglia, besciamella, mozzarella, salsa di pomodoro, pepe e noce moscata, e rappresenta una tappa obbligata per chi visita la città.

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Pasta sfoglia, besciamella, mozzarella, salsa di pomodoro, pepe e noce moscata. Consumare un rustico leccese è una tappa fissa per chiunque visiti il capoluogo salentino, ma la celebre pizzetta chiusa sta registrando un’impennata dei prezzi senza precedenti. Come riportato dal quotidiano Repubblica, una recente indagine condotta da Adoc Lecce fotografa un rincaro medio del 57% rispetto al periodo pre-pandemia, un aumento trainato in gran parte dall’intensificarsi dei flussi turistici. La mappa dei rincari. La ricerca, coordinata dallo studente Tiziano Giuliani con il supporto di alcuni tirocinanti spagnoli del programma Erasmus+, evidenzia come il prezzo medio del rustico sia passato dai vecchi 1,50 euro agli attuali 2,40 euro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il rustico leccese sta diventando un lusso per turisti: prezzi quasi raddoppiati per prodotti che spesso sono surgelati”: l’indagine nei quartieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Internazionali di Tennis, affitti brevi alle stelle: i quartieri dove i prezzi sono raddoppiatiI “grandi eventi portano ricchezza” è il mantra che si recita a Roma negli ultimi anni, in particolare dall’arrivo all’assessorato al Turismo di... I prezzi dei carburanti sono alle stelle: fare il pieno di benzina o diesel sta diventando un salassoDopo quattro settimane di feroce guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran che ha causato la paralisi dello Stretto di Hormuz, ossia il piccolo... Argomenti più discussi: Il caso del rustico leccese: in Centro il prezzo più alto, rincari del 57% in tutta la città. Ecco quanto costa; Rustico, caro rustico, quanto mi costi?; Il caso del rustico leccese: in centro il prezzo più alto, rincari del 57% in tutta la città. Ecco quanto costa; Il caso del rustico leccese: in Centro il prezzo più alto, rincari del 57% in tutta la città. Ecco quanto costa. Il caso del rustico leccese: in centro il prezzo più alto, rincari del 57% in tutta la città. Ecco quanto costaÈ il cuore pulsante di Lecce a detenere il primato del caro-rustico: chi decide di consumare lo spuntino salentino per eccellenza tra ... msn.com