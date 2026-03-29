Lunedì 30 marzo a Forlì si terrà un evento dedicato alle donne protagoniste della Resistenza e del voto nel 1946. L’appuntamento si svolgerà alle 17.30 presso il Palazzo del Mutilato, in via Maroncelli 3, e fa parte del ciclo intitolato

Lunedì 30 marzo, alle ore 17.30, presso Palazzo del Mutilato "Fulcieri Paulucci di Calboli", via Maroncelli 3, Forlì, sarà in programma un nuovo appuntamento del ciclo "In cammino verso la Repubblica". Durante il corso dell'incontro Mario Proli ricorderà che le donne forlivesi votarono per la prima volta il 31 marzo 1946 per le elezioni comunali e successivamente, il 2 giugno 1946, per il referendum Repubblica o Monarchia e per la Costituente. Nella competizione per la costituzione del Consiglio comunale furono elette due donne Jolanda Baldassarri per la Democrazia Cristiana e Liliana Vasunini per il Partito Comunista. Sarà Mirtide... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Donne, voto e Resistenza: a Forlì il racconto delle protagoniste del 1946 Liliana Vasunini e Jolanda Baldassarri

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Il voto delle donne nel 1946: lectio di Patrizia Gabrielli nell’aula vasarianaArezzo, 21 febbraio 2026 –Il voto delle donne nel 1946: lectio di Patrizia Gabrielli nell’aula vasariana.