Seminario di discussione a partire dal volume ' Il plebiscito del 1860 Unificazione legittimazione reazione nel Mezzogiorno e in Sicilia' alla Domus Mazziniana

Venerdì 6 marzo alle ore 17.30 presso la Domus Mazziniana di Pisa si terrà un seminario di discussione sul volume 'Il plebiscito del 1860. Unificazione, legittimazione, reazione nel Mezzogiorno e in Sicilia'. L'evento coinvolge studiosi e storici che analizzeranno i temi trattati nel testo, approfondendo le vicende legate al referendum e alle reazioni nelle regioni meridionali durante quel periodo. L'iniziativa si rivolge a pubblico e accademici interessati a questo capitolo storico.

Venerdì 6 marzo alle ore 17.30, presso la Domus Mazziniana di Pisa si svolgerà un seminario di discussione a partire dal volume 'Il plebiscito del 1860. Unificazione, legittimazione, reazione nel Mezzogiorno e in Sicilia', curato da Carmine Pinto e pubblicato da Rubbettino nel 2025.

