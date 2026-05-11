Il respiro dell’arco e l’anima dell’uomo | a tu per tu con i ricordi di Ermanno Calzolari

Prima dell’atteso evento del 16 maggio a Napoli, quando il violinista riceverà il Premio San Pietro a Majella, si è parlato con chi ha condiviso con lui anni di musica e di palco. La testimonianza offre uno sguardo intimo sul rapporto tra l’artista e le sue esperienze, rivelando frammenti di ricordi e momenti significativi senza entrare in dettagli personali o giudizi.

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