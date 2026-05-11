Il respiro dell’arco e l’anima dell’uomo | a tu per tu con i ricordi di Ermanno Calzolari

Da ildenaro.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima dell’atteso evento del 16 maggio a Napoli, quando il violinista riceverà il Premio San Pietro a Majella, si è parlato con chi ha condiviso con lui anni di musica e di palco. La testimonianza offre uno sguardo intimo sul rapporto tra l’artista e le sue esperienze, rivelando frammenti di ricordi e momenti significativi senza entrare in dettagli personali o giudizi.

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In attesa di incontrare un gigante della musica come Salvatore Accardo, che il prossimo 16 maggio sarà a Napoli per ritirare il prestigioso Premio San Pietro a Majella, abbiamo raccolto la testimonianza di chi, con lui, ha diviso palchi e vita. A guidarci in questo viaggio è Ermanno Calzolari: diplomato con lode al “Cimarosa”, già Primo Contrabbasso del Teatro San Carlo per 23 anni e oggi docente proprio al San Pietro a Majella. Raffinato interprete e solista, Calzolari è da anni Primo Contrabbasso dell’Orchestra da Camera Italiana su invito dello stesso Accardo, con cui collabora in duo e in tournée mondiali, una carriera straordinaria che gli è valsa la medaglia della Presidenza della Repubblica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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