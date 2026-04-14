Tifosi a tu per tu con i giocatori dell’Udinese | ecco quando l' appuntamento

Mercoledì 15 aprile si terrà l’“Udinese Day” presso l’Eurospar di Tavagnacco, dove alcuni calciatori dell’Udinese incontreranno i tifosi. L’evento prevede sessioni di autografi, foto e momenti di confronto informali tra i giocatori e il pubblico. L’iniziativa è rivolta ai supporter della squadra e si svolgerà durante tutta la giornata. La partecipazione è aperta a chi desidera avvicinarsi ai calciatori e condividere qualche istante con loro.