Tifosi a tu per tu con i giocatori dell’Udinese | ecco quando l' appuntamento

Da udinetoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 aprile si terrà l’“Udinese Day” presso l’Eurospar di Tavagnacco, dove alcuni calciatori dell’Udinese incontreranno i tifosi. L’evento prevede sessioni di autografi, foto e momenti di confronto informali tra i giocatori e il pubblico. L’iniziativa è rivolta ai supporter della squadra e si svolgerà durante tutta la giornata. La partecipazione è aperta a chi desidera avvicinarsi ai calciatori e condividere qualche istante con loro.

“Udinese Day” all’Eurospar di Tavagnacco: mercoledì 15 aprile alcuni calciatori bianconeri incontreranno il pubblico tra foto, autografi e momenti informali. Un’occasione per incontrare da vicino i protagonisti dell’Udinese Calcio. Mercoledì 15 aprile, alle ore 18, alcuni giocatori bianconeri.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Lottiam con voi | Coro ultras Udinese Calcio | Curva Nord Udine

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