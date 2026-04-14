Tifosi a tu per tu con i giocatori dell’Udinese | ecco quando l' appuntamento
Mercoledì 15 aprile si terrà l’“Udinese Day” presso l’Eurospar di Tavagnacco, dove alcuni calciatori dell’Udinese incontreranno i tifosi. L’evento prevede sessioni di autografi, foto e momenti di confronto informali tra i giocatori e il pubblico. L’iniziativa è rivolta ai supporter della squadra e si svolgerà durante tutta la giornata. La partecipazione è aperta a chi desidera avvicinarsi ai calciatori e condividere qualche istante con loro.
“Udinese Day” all’Eurospar di Tavagnacco: mercoledì 15 aprile alcuni calciatori bianconeri incontreranno il pubblico tra foto, autografi e momenti informali. Un’occasione per incontrare da vicino i protagonisti dell’Udinese Calcio. Mercoledì 15 aprile, alle ore 18, alcuni giocatori bianconeri.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Summer Knights e il litorale. A tu per tu con Casigliani: “Ecco palchi ed eventi”Pisa, 28 gennaio 2026 – La musica e i concerti sono, praticamente, la sua vita da 35 anni.
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Lottiam con voi | Coro ultras Udinese Calcio | Curva Nord Udine
"Vattene via", Inzaghi scaricato e fatto fuori pure da Mancini in Champions. Tifosi furiosi - facebook.com facebook
#Sarri: “Mi fa piacere che #Paratici abbia speso belle parole per me. Negli ultimi tempi i rapporti erano più tesi con lui. Lo scudetto alla #Juventus è stato sottovalutato. L’accoglienza di stasera Sarà che sono nato qui dietro… Ringrazio i tifosi viola per l’affetto, x.com