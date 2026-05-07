Geopoetica in Appennino | scritture in cammino
Un nuovo progetto di scrittura di sé chiamato “Geopoetica in Appennino: scritture in cammino” è stato promosso dall’associazione “Parole fatte a mano”. L’iniziativa si concentra sulla creazione di testi personali attraverso un percorso di scrittura in ambienti naturali dell’Appennino. L’obiettivo è accompagnare i partecipanti in un’esperienza di scoperta e di espressione attraverso le parole, in un contesto che unisce natura e scrittura.
L'associazione “Parole fatte a mano” propone un nuovo progetto di scrittura di sé dal titolo “”. Il 31 maggio ritrovo all’area fiere di Premilcuore in via Sandro Pertini alle 9,30 con conclusione prevista alle 15,30. “Il bisogno di interloquire, di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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