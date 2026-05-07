Geopoetica in Appennino | scritture in cammino

Un nuovo progetto di scrittura di sé chiamato “Geopoetica in Appennino: scritture in cammino” è stato promosso dall’associazione “Parole fatte a mano”. L’iniziativa si concentra sulla creazione di testi personali attraverso un percorso di scrittura in ambienti naturali dell’Appennino. L’obiettivo è accompagnare i partecipanti in un’esperienza di scoperta e di espressione attraverso le parole, in un contesto che unisce natura e scrittura.

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