Il Real Madrid sta attraversando un momento di difficoltà sul piano dei risultati, con due stagioni consecutive senza vittorie nel campionato e in altre competizioni. La squadra mostra segnali di discontinuità e problemi di stabilità, che si riflettono nelle prestazioni sul campo. La situazione attuale ha portato a discussioni interne e a un confronto tra staff tecnico e giocatori per tentare di risolvere le criticità.

Il Real Madrid è una delle squadre di calcio più importanti, vincenti, ricche e meglio organizzata del mondo. Negli ultimi dodici anni ha vinto sei volte la Champions League, il torneo più importante del calcio europeo, e ci hanno giocato molti dei calciatori più forti di sempre. A guardare gli ultimi mesi, però, non sembra proprio così. Dopo essere stato eliminato dalla coppa nazionale da una squadra di seconda divisone e in Champions League dal ben più forte Bayern Monaco, e dopo aver multato due suoi calciatori una rissa finita male, domenica ha pure perso contro i rivali storici del Barcellona, facendo vincere loro il campionato spagnolo. In 96 anni non era mai successo che la Liga si decidesse durante un clásico, come viene chiamata la partita tra Real e Barcellona.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il Real Madrid contro i suoi altissimi standard

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Real Madrid sta davvero riportando indietro tutti e 4 i suoi giovani giocatori glitch.

Notizie correlate

Il Real Madrid non ha più gente da Real Madrid: Kroos, ModricLa deflagrazione del Real Madrid non può essere spiegata solo dal punto di vista tecnico-tattico.

Jose Mourinho al Real Madrid: l’allenatore del Benfica apre i suoi piani futuri mentre continuano le voci sul Bernabeu2026-04-29 13:11:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

Argomenti più discussi: Petizione dei tifosi del Real Madrid contro Mbappé dopo la vacanza a Cagliari: milioni di firme; Liga, il Barcellona vince il Clasico col Real e conquista il titolo; Il Barcellona supera il Real 2-0 e si porta a casa il titolo numero 29; Barcellona-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

Fuera: i tifosi del Real Madrid contro Mbappé dopo la vacanza a Cagliari, petizione da milioni di firme x.com

19 aprile 1989 - Il Milan di Sacchi batte il Real Madrid 5-0 nel ritorno della semifinale di Champions League. Gol di Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten, Donadoni reddit

Real Madrid, rissa Valverde-Tchouameni: il comunicato ufficialeIl centrocampista uruguaiano dovrà restare a riposo tra 10 e 14 giorni, dice il Real precisando che in seguito agli eventi accaduti questa mattina (ieri ndr) durante l'allenamento della prima ... tg24.sky.it