Apple Martin incanta in bikini | il debutto social della figlia di Gwyneth Paltrow

Apple Martin, primogenita di Chris, mette a tacere le polemiche con uno scatto a bordo piscina che evidenzia una somiglianza. Apple Martin, primogenita di Chris, mette a tacere le polemiche con uno scatto a bordo piscina che evidenzia una somiglianza incredibile con la madre Il lunedì di Instagram ha avuto una protagonista assoluta: Apple Martin. La ventunenne, figlia d’arte nata dall’unione tra il frontman dei Coldplay, Chris Martin, e l’attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow, ha deciso di scommettere sul proprio carisma digitale. In una foto pubblicata lunedì 23 febbraio, la giovane ha mostrato una forma fisica impeccabile indossando un bikini minimal che ha subito scatenato i commenti dei fan. Oltre alla tonicità, a colpire è stata l’incredibile somiglianza con la madre, un’eredità estetica che Apple sembra portare con estrema naturalezza. Questo scatto arriva in un momento cruciale per la reputazione online della giovane Martin. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La figlia di Gwyneth Paltrow é stata espulsa per bullismo? Apple Martin nega e dà la sua versioneApple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow, ha negato di essere stata espulsa per bullismo, rispondendo alle voci circolate sui social.

Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow, ha smentito pubblicamente le voci secondo cui sarebbe stata espulsa da scuola per bullismoApple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, ha deciso di intervenire dopo aver visto circolare voci sulla sua presunta espulsione da scuola per comportamenti scorretti.