Non è decluttering, non è nemmeno nostalgia. È qualcosa di più sottile, quasi provocatorio: prendere una vita vissuta sotto i riflettori e smontarla in 501 pezzi. Dopo oltre tre decenni di red carpet, cinema e culto personale, Gwyneth Paltrow apre il suo archivio privato in un'asta che è molto più di una semplice vendita. È un esercizio di stile, ma anche una dichiarazione: gli oggetti non appartengono davvero a nessuno, accumulano storie e poi le rilasciano. "Credo nella bellezza discreta degli oggetti che hanno già vissuto" ha spiegato l'attrice premio Oscar. Ed è proprio questa filosofia a guidare la selezione: arredi, abiti, fotografie, opere d'arte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gwyneth Paltrow mette all'asta 501 oggetti, compreso un pezzo di Chris Martin

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