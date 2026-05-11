Il rapper Ozymandias dopo il pestaggio | Difendevo un ragazzo preso a calci per gelosia c'era una sola volante

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper Ozymandias ha raccontato a Fanpage.it il pestaggio avvenuto nel quartiere San Lorenzo di Roma. Secondo la sua versione, ha agito per proteggere un ragazzo che era stato preso a calci da un’altra persona a causa di motivi di gelosia. L’artista ha spiegato che, in quel momento, c’era solo una volante di polizia presente nella zona.

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Ozymandias ricostruisce in un’intervista a Fanpage.it il pestaggio subito a Roma, nel quartiere San Lorenzo. L'ex di X Factor svela dettagli inquietanti sull'aggressione e sull'intervento tardivo delle forze dell'ordine: "Il poliziotto mi ha chiesto scusa dopo avermi visto con il volto pieno di sangue".🔗 Leggi su Fanpage.it

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