Autolovex e multe | nello stesso giorno la stessa sezione della Cassazione ha respinto e accolto due ricorsi diversi

Il 26 marzo 2026, la seconda sezione civile della Cassazione ha emesso due ordinanze che affrontano casi relativi a multe da autovelox. In un procedimento ha respinto il ricorso presentato da un automobilista, confermando la validità della multa, mentre nell’altro ha accolto il ricorso, annullando la sanzione. Entrambi i provvedimenti sono stati firmati dagli stessi cinque magistrati nello stesso giorno.

Roma, 10 aprile 2026 – Nello stesso giorno – il 26 marzo 2026 – la seconda sezione civile della Cassazione, con gli stessi 5 magistrati, con due ordinanze arriva a una conclusione opposta sui ricorsi diversi per multe da autovelox: in un caso dà torto e nell’altro dà ragione all’automobilista. Ma andiamo con ordine. Cassazione, due ordinanze dall’esito opposto nello stesso giorno. “L’avvocato Gino Zambianco proponeva opposizione avverso il verbale redatto dalla Polizia locale di Quero Vas”, per una violazione “accertata mediante apparecchiatura a postazione fissa. In specie, il ricorrente denunziava la mancata prova dell’illecito, la mancata omologazione, approvazione e taratura dell’autovelox, nonché la sua irregolare collocazione”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Autolovex e multe: nello stesso giorno la stessa sezione della Cassazione ha respinto e accolto due ricorsi diversi Leggi anche: SuperEnalotto, la fortuna è in piazza Garibaldi 4: stessa vincita nello stesso indirizzo (ma in due paesi diversi) Leggi anche: Tripletta a Sesto San Giovanni, tre giocatori vincono al 10eLotto (nello stesso giorno e nella stessa via)