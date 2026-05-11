il radiocast di guido bagatta

C'è un bel clima rilassato nel podcast di Guido Bagatta che si intitola Guido dalle Sette ed è in realtà il primo Radiocast made in Italy. Bel clima. Bella location. Bel confronto con la seconda voce, che è quella di Dionigi Andreano. È arrivato alla quinta stagione e spazia liberamente tra gli argomenti dell'attualità seguendo il flusso narrativo di uno dei «parlatori» più contagiosi in circolazione, ossia Bagatta, volto e voce di migliaia di telecronache sportive, spumeggiante, volontario responsabile della passione di tanti spettatori per gli sport americani. In questo podcast, anzi radiocast, affronta temi d'attualità o di curiosità (che è meglio) e spazia dagli Elfi a Cleopatra alla felicità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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