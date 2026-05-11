Il radiocast di Guido Bagatta

Da ilgiornale.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C'è un bel clima rilassato nel podcast di Guido Bagatta che si intitola Guido dalle Sette ed è in realtà il primo Radiocast made in Italy. Bel clima. Bella location. Bel confronto con la seconda voce, che è quella di Dionigi Andreano. È arrivato alla quinta stagione e spazia liberamente tra gli argomenti dell'attualità seguendo il flusso narrativo di uno dei «parlatori» più contagiosi in circolazione, ossia Bagatta, volto e voce di migliaia di telecronache sportive, spumeggiante, volontario responsabile della passione di tanti spettatori per gli sport americani. In questo podcast, anzi radiocast, affronta temi d'attualità o di curiosità (che è meglio) e spazia dagli Elfi a Cleopatra alla felicità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il radiocast di guido bagatta
© Ilgiornale.it - Il "radiocast" di Guido Bagatta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Guido Bagatta lancia la nuova stagione di “Guido dalle Sette”Dal 20 aprile torna “Guido dalle Sette”: il Radiocast di Guido Bagatta introduce l’AI come nuova voce narrativa e registica “Guido dalle Sette”, il...

Leggi anche: Guido Bagatta: “Rino Tommasi sbagliava apposta in telecronaca per sembrare umano. L’AI non lo farà mai”

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web