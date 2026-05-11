Il prossimo passo del mio cammino
Un individuo ha annunciato di essere in una fase di transizione personale, descrivendo un senso di incertezza riguardo alla direzione futura. Ha condiviso di percepire la necessità di un cambiamento, anche se fatica a individuare con precisione quale strada seguire. La sua dichiarazione si inserisce in un momento di riflessione, in cui si sta valutando il prossimo passo da compiere nel percorso di vita.
«C'è un momento nella vita in cui senti che qualcosa deve cambiare, ma non riesci a vedere con chiarezza quale direzione prendere. Attraverso il suono di due tamburi, ti accompagneremo in un profondo ascolto interiore, in quel luogo silenzioso dove le risposte che cerchi esistono già. Nel viaggio.🔗 Leggi su Veronasera.it
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