Il prossimo passo del mio cammino

Da veronasera.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un individuo ha annunciato di essere in una fase di transizione personale, descrivendo un senso di incertezza riguardo alla direzione futura. Ha condiviso di percepire la necessità di un cambiamento, anche se fatica a individuare con precisione quale strada seguire. La sua dichiarazione si inserisce in un momento di riflessione, in cui si sta valutando il prossimo passo da compiere nel percorso di vita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«C'è un momento nella vita in cui senti che qualcosa deve cambiare, ma non riesci a vedere con chiarezza quale direzione prendere. Attraverso il suono di due tamburi, ti accompagneremo in un profondo ascolto interiore, in quel luogo silenzioso dove le risposte che cerchi esistono già. Nel viaggio.🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SCORPIONE IL NUOVO TI CHIAMA IL TUO PROSSIMO PASSO È GRANDE!

Video SCORPIONE ? IL NUOVO TI CHIAMA ? IL TUO PROSSIMO PASSO È GRANDE!

Notizie correlate

Milan Futuro, Vladimirov a un passo dal rinnovo: il prossimo passo è la prima squadra?Il Milan è pronto a blindare uno dei prospetti più interessanti del proprio settore giovanile.

Passo dopo passo verso il benessere: parte il gruppo di cammino della farmacia Cesano con il progetto “pillole di sport”Energia, sorrisi e voglia di stare bene insieme: ha preso ufficialmente il via il Gruppo di Cammino promosso dalla Farmacia Cesano di via Bologna 250...

Argomenti più discussi: Gian Marco Griffi: Ora mi diverto a scrivere un romanzetto noir; IA, il Garante europeo: Abbiamo gli strumenti per guidare l’Unione; Il passo del San Gottardo di nuovo aperto da venerdì; Il prossimo passo dell'Atletico Madrid è diventare campione, dice Simeone.

Federico Cinà, l’Italia del tennis scopre il prossimo passo: talento precoce, testa bassa e una promessa chiamata NapoliIl prossimo capitolo si scriverà al Challenger di Napoli. Non sarà un torneo qualsiasi. Non lo è mai nello scenario unico del circolo della Villa. Nel tabellone ci saranno giocatori già abituati al ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web