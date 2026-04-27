Passo dopo passo verso il benessere | parte il gruppo di cammino della farmacia Cesano con il progetto pillole di sport

È iniziato il gruppo di cammino promosso dalla Farmacia Cesano in via Bologna 250, nell’ambito del progetto “Pillole di Sport” della Uisp. L’iniziativa mira a favorire l’attività all’aperto e il benessere tra i partecipanti, combinando energia, sorrisi e voglia di stare insieme. Le sedute di cammino si svolgono regolarmente e sono aperte a chi desidera muoversi in compagnia, promuovendo uno stile di vita attivo.

Energia, sorrisi e voglia di stare bene insieme: ha preso ufficialmente il via il Gruppo di Cammino promosso dalla Farmacia Cesano di via Bologna 250 – Tradizione & Innovazione, un’iniziativa che si inserisce all’interno del progetto “Pillole di Sport” della Uisp, volto a incentivare stili di.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate San Siro, il Comune di Milano fa il primo passo: il cammino verso il nuovo stadio è cominciatoMilano, 24 marzo 2026 – La strada che porterà alla realizzazione del nuovo San Siro è ancora lunga. Leggi anche: Maratona di Tokyo, Aouani fa il nuovo record italiano: “E’ il crono che merito, miglioro passo dopo passo” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bologna: oltre 5mila visitatori per Passo dopo Passo, la prima fiera italiana del turismo a piedi; IL CAMMINO DEI BRIGANTI A PASSO DOPO PASSO, LA PRIMA FIERA ITALIANA DEDICATA AL TURISMO LENTO; PASSO DOPO PASSO VERSO IL BENESSERE: PARTE CON ENTUSIASMO IL GRUPPO DI CAMMINO DELLA FARMACIA CESANO PROGETTO PILLOLE; Violenza economica, Murelli: Autonomia finanziaria primo passo verso la libertà delle donne. Passo dopo passo, insieme per invocare la pace. Seicento in corteoGROSSETOUna marea festosa e colorata ha attraversato ieri pomeriggio le strade di Grosseto per ’Passo dopo passo per la Pace e per la Vita’, l’iniziativa che ha visto la partecipazione di almeno 600 ... lanazione.it Un passo dopo l’altro verso lo Stato di poliziaStrategia punitiva. Guerra alla piazza fino al fermo preventivo: così la destra da tre anni da tre anni ha avviato la sua repressione del dissenso ... ilfattoquotidiano.it