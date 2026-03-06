Terza edizione del premio Evotec a Elia Moretton va il primo posto

Elia Moretton ha vinto il primo premio nella terza edizione del Premio Evotec. La premiazione si è svolta presso l’Università di Padova, durante la cerimonia dedicata alla migliore tesi del corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. La vittoria riconosce il lavoro svolto da Moretton nel campo della ricerca farmaceutica.

A Elia Moretton è andato il primo premio della terza edizione del Premio Evotec per la miglior tesi del corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell'Università di Padova. Il riconoscimento ha valore di 1500 euro ed è stato assegnato per il suo lavoro di ricerca dell'anno accademico 20232024. La commissione ha assegnato anche tre menzioni d'onore ex aequo da 500 euro ad Angela Bonato, Laura Massignani e Arianna Zanolli. «I lavori sperimentati di tesi presentati dai candidati hanno spaziato dalla chimica computazionale alla sintesi organica, dalla tecnologia farmaceutica alla biomedicina, a testimonianza della vivacità della comunità scientifico-didattica del corso di laurea in CTF», ha affermato Vincenzo De Filippis, presidente del corso di laurea.

