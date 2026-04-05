Il difensore inglese ha lasciato il Newcastle a zero euro e potrebbe trasferirsi in Serie A. Le voci di mercato indicano un possibile approdo in una delle squadre italiane, con trattative ancora in corso. La sua partenza dal club inglese è stata ufficializzata, e la sua prossima destinazione resta da definire. Nessuna comunicazione ufficiale sulle modalità del trasferimento o sulla durata del contratto.

di Francesco Spagnolo Trippier lascia il Newcastle a parametro zero. E il terzino potrebbe rappresentare una soluzione di calciomercato importante per i bianconeri. Il panorama del calcio internazionale si prepara a vivere un’estate di grandi cambiamenti, e il nome di Trippier è destinato a diventare uno dei più caldi della prossima sessione di trasferimenti. Dopo quattro anni e mezzo ricchi di emozioni, battaglie sul campo e trionfi indimenticabili, le strade del terzino inglese e della società bianconera sono pronte a dividersi in via definitiva. Una nota ufficiale ha infatti sancito l’epilogo di questa fortunata avventura: Kieran Trippier lascerà il Newcastle quest’estate alla scadenza del suo contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Trippier lascia il Newcastle, arriva in Serie A a parametro zero? Le ultimissime sull’esterno inglese

Trippier lascia il Newcastle, è ufficiale: dopo quattro anni e mezzo si separano le strade a fine stagione, partirà a zero! L’annuncioTrippier lascia il Newcastle, è ufficiale: dopo quattro anni e mezzo si separano le strade a fine stagione, partirà a zero! L’annuncio Vlahovic Juve,...

Trippier lascia il Newcastle a fine stagione: il trasferimento ufficiale è confermato.Trippier lascia il Newcastle a fine stagione: il trasferimento ufficiale è confermato.

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