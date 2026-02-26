Metro B che fine hanno fatto i nuovi treni? Arriva la data del debutto del primo Hitachi

Sono passati quasi dodici mesi dall’arrivo del primo nuovo treno per la metro B, e ora si conosce la data in cui sarà operativa. I lavori di preparazione sono stati lunghi, ma ci si avvicina alla messa in servizio di questo treno Hitachi, che promette di rinnovare il servizio sulla linea. La fase finale delle verifiche sta per concludersi e si aspetta il via ufficiale.

Era arrivato ad aprile dello scorso anno. Da quel momento sono iniziate le operazioni per metterlo sui binari della metro B. Sono seguiti problemi, attriti e, addirittura, la minaccia di risolvere il contratto della fornitura. Ora, però, il momento tanto atteso è giunto: entro la prima metà di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La metro B di Roma chiuderà la sera per i test sui nuovi treni HitachiSi è voluto attendere la fine del Giubileo e delle festività per varare il nuovo orario.

