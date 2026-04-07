La stagione del Volley Bergamo 1991 si chiude a San Giovanni | ultima sfida dell’annata senza più obiettivi da inseguire

La stagione del Volley Bergamo 1991 si conclude a San Giovanni con l'ultima partita dell'annata. La squadra, ormai fuori dalla corsa ai piazzamenti, si appresta a scendere in campo senza più obiettivi di classifica da raggiungere. La partita rappresenta la chiusura di una stagione caratterizzata da diverse sfide e risultati, con i giocatori pronti ad affrontare l'ultimo impegno prima della pausa.

Senza più obiettivi di classifica da raggiungere, il Volley Bergamo 1991 si prepara a scendere in campo per l’ultima volta nella stagione 202526: sul campo del PalaSport di Cervia, casa di San Giovanni in Marignano, va in scena la sfida conclusiva del girone B dei Playoff Challenge, mercoledì 8 aprile alle 20:00. Un appuntamento che segna il capolinea del percorso rossoblù, ma anche un’occasione per salutare con orgoglio un campionato fatto di obiettivi raggiunti pur con sofferenza, come la qualificazione ai playoff, valorizzata con un’ottima doppia sfida al cospetto di Scandicci, che ha portato alla disputa della terza fase dell’annata. Nel girone Challenge, Bergamo al momento è a quota 6 punti: la capolista Cuneo è a 10, irraggiungibile, se non da Vallefoglia (8) con cui è in programma lo scontro diretto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Buona Pasqua da tutta la famiglia Chorus Volley Bergamo Academy! Che questi giorni portino gioia, serenità e tanti piccoli momenti felici con le persone che amate. Ci vediamo presto in campo! #chorusvolleybergamoacademy #chorusgirls - facebook.com facebook

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