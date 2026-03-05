Costruire la fiducia Il centro antiviolenza compie vent’anni | Noi ci siamo sempre

Il centro antiviolenza celebra i suoi vent’anni di attività, raccontando un percorso iniziato con un semplice telefono e una stanza. Fin dall’inizio, ha offerto supporto alle donne vittime di violenza, garantendo ascolto e presenza costante. In due decenni, ha mantenuto il suo impegno, rimanendo un punto di riferimento per chi cerca aiuto e protezione.

All’inizio era appena un telefono e una stanza. Ma a servizio delle donne maltrattate tanto bastava per tradursi in un preziosissimo "ci siamo, vi ascoltiamo". Era il 2006: norme e lla violenza di genere ancora assenti, sui media timidamente circolava la parola "femminicidio". Per la prima volta a Pistoia, proprio l’8 marzo, entrava in servizio il Centro antiviolenza Aiutodonna, struttura d’impianto pubblico – prima a gestione del Comune, poi dal 2017 della Società della salute pistoiese –, divenuta vero e proprio punto di riferimento a livello provinciale. Sbagliato celebrare quando si cresce su questi drammatici temi, corretto invece dire... 🔗 Leggi su Lanazione.it

