Nella regione si svolgerà una sfilata dedicata all’orgoglio omosessuale dal 6 al 13 giugno. Gli organizzatori hanno criticato i militari, in particolare gli alpini, accusandoli di avere atteggiamenti di machismo. La manifestazione si propone di promuovere l’inclusione e il rispetto delle diversità. La polemica riguarda le differenze tra il rispetto per le identità e i comportamenti associati alle forze armate.

Le penne nere hanno lasciato Genova. L’adunata è finita, andate in pace. O quasi. Perché c’è chi, sfruttando la presenza degli alpini, ha deciso di farsi, per l’ennesima volta, un po’ di pubblicità. Mentre gli ex militari si preparavano a fare la loro sfilata conclusiva, infatti, il Liguria pride, che si terrà dal 6 al 13 giugno (il doppio rispetto all’adunata e vedremo se qualcuno si lamenterà di questo) ha pensato bene di pubblicare un carosello di immagini su Instagram con le seguenti parole: «Anche oggi siamo fuori dal coro e a gran voce diciamo Not all alpini gne gne gne». Fuori dal coro mica tanto, visto che una certa parte politica non ha fatto altro che rompere i cabbasisi montando assurde polemiche sulla presenza delle penne nere.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il pride ligure contro gli alpini. Alle penne nere preferiamo le piume

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