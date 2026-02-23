Le Penne Nere conquistano il New York Times | gli alpini protagonisti silenziosi dei Giochi 2026

Il New York Times ha dedicato un ampio reportage alle Penne Nere, che hanno guadagnato attenzione durante i Giochi 2026. La causa è la loro presenza silenziosa ma efficace nelle operazioni di sicurezza e assistenza. Gli alpini si sono distinti per il loro impegno, contribuendo a garantire ordine e supporto tra le montagne. Il giornale sottolinea come il loro lavoro abbia lasciato un'impressione duratura tra gli organizzatori e i visitatori. La loro presenza ha rivelato una forza invisibile dietro le quinte.

Il grande quotidiano americano racconta il volto operativo e umano degli alpini impegnati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: una storia di lavoro, identità e servizio che parte dalle montagne e arriva al mondo Gli alpini diventano simbolo internazionale di efficienza e spirito di servizio. A raccontarlo è il New York Times, che ha dedicato un ampio reportage al ruolo delle Penne Nere nei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Un racconto firmato dal giornalista Jason Horowitz e accompagnato dalle immagini del fotografo James Hill, che accende i riflettori su una presenza discreta ma decisiva. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

I volontari Alpini in campo per i Giochi. Le penne nere: “Sempre presenti”Gli Alpini hanno lavorato intensamente per i Giochi, spaccando neve e gestendo i punti di accesso ai parcheggi.

I pizzoccheri valtellinesi di Chef Alessandro Negrini conquistano il New York TimesIl New York Times ha dedicato un articolo ai pizzoccheri valtellinesi di Chef Alessandro Negrini, attirando l’attenzione globale sul piatto.

