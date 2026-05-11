Il presunto femminicida statunitense parla con i giudici di Torino | Voglio restare qui e un processo equo

Il 42enne statunitense accusato di aver ucciso la moglie incinta in Texas ha preso parola questa mattina davanti alla corte d'appello di Torino. Il presunto femminicida ha dichiarato di volere rimanere in Italia e di desiderare un processo equo. La sua presenza in aula si inserisce in un procedimento legale ancora in corso, mentre si attendono eventuali decisioni sulle modalità di estradizione.

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