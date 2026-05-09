Il tecnico della squadra meneghina ha espresso gratitudine verso i tifosi, sottolineando il loro sostegno costante fin dalla prima partita di Coppa Italia, con stadi sempre pieni e vicini alla squadra. La partita contro l’Atalanta si è giocata il 9 maggio 2026 a Milano, e l’allenatore ha anche dichiarato il desiderio di rimanere nel club il più a lungo possibile.

Milano, 9 maggio 2026 - “I tifosi fino ad ora vanno solo ringraziat i, ci sono stati vicini fin dalla prima partita di Coppa Italia, l o stadio è sempre stato pieno e abbiamo sempre sentito il loro supporto. Lo faranno anche questa volta”. Sono le prime parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Atalanta, in programma domani, domenica 10 maggio, alle ore 20.45 a San Siro. Aria pesante e contestazioni. Aria pesante. La petizione contro l'ad Furlani, ritenuto simbolo di un Milan troppo lontano dal passato, ha raccolto circa 40mila firme e anche a San Siro è attesa una contestazione. E crescono le in discrezioni in merito al ds Tare, arrivato l'anno scorso e che potrebbe già lasciare quest'estate: in pole, per la sostituzione ci sarebbe D'Amico, in uscita dall'Atalanta e apprezzato anche dalla Roma, già in lista 12 mesi fa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milan-Atalanta, Allegri: “Voglio restare qui il più a lungo possibile”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Bartesaghi: “Voglio restare al Milan il più a lungo possibile. Vi dico chi è il più forte tra i miei compagni”Nel pomeriggio, Davide Bartesaghi è stato protagonista di un evento che il club rossonero ha organizzato direttamente dal Museo di Casa Milan.

Milan, senti Allegri: “Nazionale? Io voglio restare qui e tornare in Champions League”Milano, 4 aprile 2026 – “Bello vedere i tifosi qui a Milanello, sappiamo che non possono partecipare alla trasferta di Napoli.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Rivoluzione Milan, Allegri ne cambia 6 rispetto al Sassuolo; Milan-Atalanta, Allegri pensa a Gimenez dal primo minuto. C'è De Winter per Tomori; Le probabili formazioni di Milan-Atalanta (36ª giornata di Serie A); Milan-Atalanta, le probabili formazioni: previsti cambi importanti per i rossoneri.

Allegri: Così si batte l’Atalanta. Si lavori per il bene del MilanLe dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della gara che vedrà i rossoneri contrapposti ai bergamaschi ... milanlive.it

Milan, la probabile formazione contro l'Atalanta: chance per Ricci e Loftus-Cheek in mezzoOggi Massimiliano Allegri parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia a Milanello intorno a mezzogiorno. Dopo, il tecnico rossonero condurrà l’allenamento per le prove definitive della form ... gazzetta.it

La conferenza stampa di #Allegri pre #MilanAtalanta. Segui con noi LIVE le parole dell'allenatore del #milan #SempreMilan #SerieA x.com

[MN] Probabile formazione contro l'Atalanta: (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. reddit