Il destino del Diavolo Milan le certezze di Allegri | Conta solo la Champions Voglio restare qui a lungo

L’allenatore del Milan ha ribadito che il suo obiettivo principale è qualificarsi nuovamente in Champions League, sottolineando la volontà di restare a lungo sulla panchina del club. Nonostante le difficoltà recenti, la sua posizione rimane ferma e coerente con quanto dichiarato all’inizio dell’estate, quando ha espresso chiaramente la priorità di tornare nelle competizioni europee più prestigiose.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui