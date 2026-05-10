Il destino del Diavolo Milan le certezze di Allegri | Conta solo la Champions Voglio restare qui a lungo
L’allenatore del Milan ha ribadito che il suo obiettivo principale è qualificarsi nuovamente in Champions League, sottolineando la volontà di restare a lungo sulla panchina del club. Nonostante le difficoltà recenti, la sua posizione rimane ferma e coerente con quanto dichiarato all’inizio dell’estate, quando ha espresso chiaramente la priorità di tornare nelle competizioni europee più prestigiose.
Barra a dritta, anche nella tormenta. La linea di Massimiliano Allegri, nella sostanza, è la stessa dei primi giorni di luglio, dettata a Casa Milan: "Tornare in Champions". Tutto intorno, moltissimo sembra poter cambiare. E a ogni livello: in campo, fuori. Max, riporta al centro il campo, per ora: "È il momento del fare, non del dire". C’è l’Atalanta, questa sera a San Siro alle 20.45. Mancano sei punti in tre giornate per avere la garanzia del ritorno nell’Europa, quella nobile. Vanno conquistati. Senza pensare ai 24 risultati utili consecutivi che ora appaiono lontanissimi. Senza pensare, nel contempo, ai ben più recenti 5 ko nelle ultime 10 gare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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