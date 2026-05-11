Il presidente della Repubblica ha incontrato il senatore Renzo Piano e alcuni studenti del Politecnico di Milano per discutere di tematiche legate al coraggio di commettere errori e all’importanza di ascoltare. L’incontro si è svolto in un’atmosfera di confronto, con interventi e riflessioni condivise tra i presenti. Durante l’evento sono stati affrontati aspetti relativi alle sfide dell’innovazione e alla crescita personale nel mondo dell’architettura.

AGI - Il coraggio di sbagliare e la forza di ascoltare. Su questi due concetti si è sviluppato il dialogo fra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il senatore Renzo Piano e i giovani studenti del Politecnico di Milano. A fare da cornice, la biblioteca della Fondazione Piano, all'interno dell'ateneo: una sorta di libro abitato in cui insegnanti e studenti si muovono e si confrontano tra pagine e fogli di progetti che si aprono continuamente su nuove idee. Uno spazio che, spiega Renzo Piano, è stato voluto da sua moglie e sua figlia: "sono sempre le donne", scherza l' archistar che accoglie Mattarella "non come Presidente della Repubblica, ma come amico ", perché "qui ricevo solo amici".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il presidente Mattarella dialoga con Renzo Piano sul coraggio di sbagliare e la forza di ascoltare

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