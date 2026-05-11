Il presidente Mattarella dialoga con Renzo Piano sul coraggio di sbagliare e la forza di ascoltare

Da agi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha incontrato il senatore Renzo Piano e alcuni studenti del Politecnico di Milano per discutere di tematiche legate al coraggio di commettere errori e all’importanza di ascoltare. L’incontro si è svolto in un’atmosfera di confronto, con interventi e riflessioni condivise tra i presenti. Durante l’evento sono stati affrontati aspetti relativi alle sfide dell’innovazione e alla crescita personale nel mondo dell’architettura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

AGI - Il  coraggio di sbagliare  e la  forza di ascoltare. Su questi due concetti si è sviluppato il  dialogo  fra il  Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il senatore  Renzo Piano  e i giovani  studenti del Politecnico di Milano. A fare da cornice, la biblioteca della  Fondazione Piano, all'interno dell'ateneo: una sorta di libro abitato in cui insegnanti e studenti si muovono e si confrontano tra pagine e fogli di progetti che si aprono continuamente su nuove idee. Uno spazio che, spiega  Renzo Piano, è stato voluto da sua moglie e sua figlia: "sono sempre le donne", scherza l' archistar  che accoglie  Mattarella  "non come Presidente della Repubblica, ma come  amico ", perché "qui ricevo solo amici".🔗 Leggi su Agi.it

il presidente mattarella dialoga con renzo piano sul coraggio di sbagliare e la forza di ascoltare
© Agi.it - Il presidente Mattarella dialoga con Renzo Piano sul coraggio di sbagliare e la forza di ascoltare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Mattarella in dialogo con Renzo Piano: ‘Ragazzi, le strade non fatevele dire ma abbiate coraggio di sbagliare’Un pubblico di studenti riunito nella cornice della sede della Fondazione del senatore a vita Renzo Piano al Politecnico di Milano, dove sono...

Mattarella a Milano: prima al Politecnico da Renzo Piano e poi alla Scala: “Ascoltare tutti è la strada per la pace”Milano, 11 maggio 2026 - E’ iniziata la giornata milanese del presidente della Repubblica: Sergio Mattarella è arrivato al Politecnico, dove si trova...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web