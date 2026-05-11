Mattarella in dialogo con Renzo Piano | ‘Ragazzi le strade non fatevele dire ma abbiate coraggio di sbagliare’

Il Presidente della Repubblica ha incontrato il senatore a vita Renzo Piano durante un evento con gli studenti del Politecnico di Milano. In questa occasione, si è rivolto ai giovani, invitandoli ad avere coraggio di sbagliare e a non lasciarsi condizionare da opinioni esterne. La conversazione ha incluso riferimenti alle sfide delle strade e alla necessità di affrontarle con determinazione.

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Un pubblico di studenti riunito nella cornice della sede della Fondazione del senatore a vita Renzo Piano al Politecnico di Milano, dove sono risuonate incoraggianti le parole del presidente della Repubblica,Sergio Mattarella. Il senso del commettere errori, al centro dell’intervento del capo dello Stato, affrontanto come un argomento sentito dai giovani perché in loro vive la continua paura di essere in ritardo e di allontanare ancora di più l’obiettivo sbagliando. “Parto dal coraggio di sbagliare, una quantità di scoperte fondamentali sono state dovute a errori di ricerca, a piste che si sono rivelate improduttive che poi hanno aperto squarci imprevisti”, così Mattarella che intende donare un consiglio prezioso.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattarella in dialogo con Renzo Piano: ‘Ragazzi, le strade non fatevele dire ma abbiate coraggio di sbagliare’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mattarella e Renzo Piano: l’abbraccio che unisce istituzioni e arte? Domande chiave Cosa prevede il progetto di Renzo Piano per il quartiere Bovisa? Come influirà la riqualificazione della Goccia sulla vita dei... Mattarella a Milano: prima al Politecnico da Renzo Piano e poi alla ScalaMilano, 11 maggio 2026 - E’ iniziata la giornata milanese del presidente della Repubblica: Sergio Mattarella è arrivato al Politecnico, dove si trova...