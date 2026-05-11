Il Presidente Lombardi il gm Nevola e coach Di Carlo chiamano a raccolta il PalaDelMauro per Gara 3
Domani alle 19:00 si svolgerà al PalaDelMauro Gara 3 dei playoff tra il DelFes Avellino Basket e i Fortitudo Bologna. Prima dell'incontro, il Presidente Giuseppe Lombardi e il coach Gennaro Di Carlo hanno incontrato i giornalisti per discutere dell'appuntamento. La partita vedrà in campo le due squadre in un match decisivo per il prosieguo della serie.
In vista di Gara 3 dei play-off, in programma domani alle ore 19:00 al PalaDelMauro tra DelFes Avellino Basket e Flats Service Fortitudo Bologna, il Presidente Giuseppe Lombardi e l'allenatore Gennaro Di Carlo hanno incontrato la stampa per presentare l'attesissimo match.Le parole di Coach Di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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