Il Presidente Lombardi il gm Nevola e coach Di Carlo chiamano a raccolta il PalaDelMauro per Gara 3

Domani alle 19:00 si svolgerà al PalaDelMauro Gara 3 dei playoff tra il DelFes Avellino Basket e i Fortitudo Bologna. Prima dell'incontro, il Presidente Giuseppe Lombardi e il coach Gennaro Di Carlo hanno incontrato i giornalisti per discutere dell'appuntamento. La partita vedrà in campo le due squadre in un match decisivo per il prosieguo della serie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

In vista di Gara 3 dei play-off, in programma domani alle ore 19:00 al PalaDelMauro tra DelFes Avellino Basket e Flats Service Fortitudo Bologna, il Presidente Giuseppe Lombardi e l'allenatore Gennaro Di Carlo hanno incontrato la stampa per presentare l'attesissimo match.Le parole di Coach Di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lombardi e Nevola: “Pubblico decisivo al PalaDelMauro”Tempo di lettura: 2 minutiL’Unicusano Avellino Basket accende i riflettori sul momento più importante della stagione e lo fa chiamando a raccolta... Lombardi, Nevola e Di Carlo suonano la carica: “Il DelMauro deve fare la differenza”Tempo di lettura: 5 minutiL’Unicusano Avellino Basket si prepara a vivere una delle serate più importanti della propria stagione. Argomenti più discussi: OSSERVAZIONI AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LOMBARDI CONVOCA I SINDACI; Consiglio provinciale senza particolari sussulti tranne quando il presidente Lombardi bacchetta il consigliere Valentino assente perché impegnato nella campagna elettorale per la elezione a Sant'Agata dei Goti; Sant'Angelo dei Lombardi - Politiche Sociali in Alta Irpinia,Morniroli lancia un nuovo modello di welfare; Nuovi modelli sul Sociale in Alta Irpinia. A Sant’Angelo dei Lombardi l’assessore regionale Andrea Morniroli. ECONOMIA - Dopo nove anni da Presidente di ECOLE (Enti Confindustriali Lombardi per l'Education), Alvise Biffi passa il timone a Stefano Allegri, che abbiamo intervistato nelle nostre pagine. #Economia #MondoPadano LEGGI QUI: mondopadano.it/news/e x.com Vola il turismo in Lombardia: Milano sfiora i 23 milioni di presenze reddit Avellino, il presidente Lombardi: «Speriamo di confermarci mina vagante ai playoff»L’Unicusano Avellino Basket ha presentato ufficialmente questo pomeriggio l’iniziativa Sesto Uomo In Campo, lanciata in vista dell’importante sfida di Play-in ... pianetabasket.com