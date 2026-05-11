Il presidente della Finlandia dice che l’Europa deve tornare a parlare con Putin

Il presidente della Finlandia ha affermato che l’Europa dovrebbe riprendere i contatti con Vladimir Putin. Ha dichiarato che mantenere un dialogo aperto con la Russia è importante per la stabilità regionale. La sua posizione arriva in un momento di tensioni tra l’Unione Europea e Mosca, con alcuni leader che chiedono di rafforzare le sanzioni e altri che invece puntano a riattivare le negoziazioni.

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Alexander Stubb, presidente della Finlandia, dice che l’Europa deve tornare a parlare con Vladimir Putin in un’intervista al Corriere della Sera: «In Ucraina ci sono tre scenari possibili: la guerra continua; si fa una tregua e poi un accordo di pace; una delle due parti collassa, probabilmente la Russia. Credo che l’ipotesi di una pace non sia sul tavolo almeno per quest’anno. Se la politica americana nei confronti di Russia e Ucraina non è nell’interesse dell’Europa, come mi pare il caso, allora dobbiamo impegnarci direttamente. Sì, è tempo di iniziare a parlare con la Russia ». La Finlandia e la Russia. Ma Stubb non si nasconde le difficoltà: «Quando questo avverrà non lo so.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L'Europa per rinascere deve subito tornare al pluralismo culturale che l'ha resa grandeIl mondo che sarà sta tutto già scritto ne La scienza nuova di Gian Battista Vico, filosofo napoletano, la cui statua troneggia nella Villa Comunale... Leggi anche: Ungheria chiama Europa: con Magyar presidente festeggia anche Bruxelles, Trump e Putin perdono il loro cavallo di Troia Argomenti più discussi: Il presidente della Finlandia dice che l’Europa deve tornare a parlare con Putin; Zelensky: Nuove prospettive di cooperazione in Europa; Il Triangolo del Potere, quando la teoria incontra la realtà del mondo al contrario; In Finlandia lavoro bene e mi godo la vita. Quando torno in Italia mi colpisce lo stress della gente.