Ungheria chiama Europa | con Magyar presidente festeggia anche Bruxelles Trump e Putin perdono il loro cavallo di Troia

Le recenti elezioni in Ungheria hanno portato alla vittoria di un candidato sostenuto dal governo, segnando un cambiamento significativo per il paese. La vittoria ha suscitato reazioni a livello europeo, con alcuni paesi e istituzioni che vedono questa come un’opportunità per riconsiderare le relazioni e gli equilibri all’interno dell’Unione Europea. L’evento potrebbe influenzare le future scelte politiche e le posizioni verso tematiche come il sostegno all’Ucraina.

Budapest chiama, Bruxelles risponde. Perché la vittoria di Magyar e la fine dell’era Orban hanno un peso specifico enorme negli equilibri e nella possibile, ritrovata unità dell’Unione Europea e, in senso lato, dell’europeismo e di chi non vuole smettere di sostenere l’Ucraina. Dopo la sconfitta del sovranismo magiaro, del resto, l’Ue si risveglia nuovamente a 27. Si ritrova più forte, ancor più lontana dall’America di Donald Trump. Rimasta in silenzio negli ultimi giorni, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nemico numero uno del premier ungherese uscente, ha affidato ad una riga, su X, la sua gioia silenziosa: “Stasera il cuore dell’Europa batte più forte in Ungheria”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ungheria chiama Europa: con Magyar presidente festeggia anche Bruxelles, Trump e Putin perdono il loro cavallo di Troia Peter Magyar, l’uomo pronto a riportare l’Ungheria in Europa. L’ottimismo (cauto) di BruxellesRoma, 11 aprile 2026 – Alla vigilia del voto del 12 aprile, la figura di Péter Magyar è meno interessante per ciò che è stato - un insider di Fidesz... Ungheria, dall'Europa ai rapporti con Trump e il dossier Ucraina: cosa cambia con la vittoria di MagyarLa lunga era di Viktor Orbán si chiude con un esito che fino a pochi mesi fa sembrava improbabile: la vittoria elettorale di Peter Magyar.