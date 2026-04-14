L'Europa deve recuperare subito il pluralismo culturale che ne ha segnato la storia, secondo quanto si legge in un testo di un filosofo napoletano. La sua riflessione si inserisce in un contesto in cui Napoli, grande centro culturale, richiama l'attenzione sul volto del mondo che verrà. La statua del filosofo si trova nella Villa Comunale della città, simbolo della sua influenza storica.

Il mondo che sarà sta tutto già scritto ne La scienza nuova di Gian Battista Vico, filosofo napoletano, la cui statua troneggia nella Villa Comunale di Napoli, grande capitale culturale mondiale che oggi più che mai ci invita a meditare sul volto del mondo del futuro. I corsi e i ricorsi di Vico sono tutti dispiegati e noi tutti vi siamo immersi. Pensate all’accumulazione della ricchezza mondiale: sino al 1700 il suo culmine era in Asia e dall’Asia giungeva con le navi cinesi che nel 1500 arrivarono in Africa - a lambire le capitali europee attraverso il grande reticolo portuale del Mediterraneo e le grandi arterie stradali che attraversavano la Mesopotamia, sulle antiche orme di Alessandro il Grande.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Europa per rinascere deve subito tornare al pluralismo culturale che l'ha resa grande

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