Il Premio Strega arriva a Veroli

Il 9 maggio Veroli ospiterà la cerimonia di consegna del Premio Strega 2026, evento previsto per celebrare l’ottantesimo anniversario di un riconoscimento che dal 1947 premia la narrativa italiana. La manifestazione si svolgerà nella cittadina, coinvolgendo autori, editori e pubblico. La scelta di Veroli come sede riflette la volontà di portare l’attenzione su un evento che rappresenta una tappa importante nel panorama letterario nazionale.

Il 9 maggio Veroli ospiterà il Premio Strega 2026, nell’anno dell’80° anniversario di un riconoscimento che continua a segnare la storia della narrativa italiana e ad attraversarne le trasformazioni.La dozzina finalista dell’edizione 2026 sarà presentata presso il Chiostro di Sant’Agostino alle.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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