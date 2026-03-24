Per i media statali russi il “politico finlandese” Armando Mema è diventato una delle « voci più autorevoli dell’Occidente ». Nei suoi interventi commenta la guerra in Ucraina, attacca duramente Zelensky e invita l’Europa a ripristinare immediatamente i rapporti con il Cremlino. I suoi post su X sono diventati la fonte primaria per testate della propaganda russa come RIA Novosti, che nel dicembre 2025 pubblica un articolo dal titolo “ L’Occidente ha rivolto un serio avvertimento a Zelensky dopo la dichiarazione di Putin “. Tuttavia, un’inchiesta di The Insider rivela una realtà ben diversa, dimostrando quanto Mema sia una figura marginale creata quasi dal nulla per dare una parvenza di consenso europeo alle tesi della propaganda del Cremlino. 🔗 Leggi su Open.online

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