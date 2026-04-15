Giuseppe Conte scrive di aver messo in riga Merkel e Draghi | tutto da ridere

Recentemente, un ex presidente del consiglio ha scritto di aver avuto incontri con l’ex cancelliera e l’ex presidente del consiglio, affermando di averli messi in riga. La sua comunicazione si concentra su questa vicenda, lasciando intendere che ci siano state discussioni tra le parti. La nota si inserisce nel contesto politico italiano, in un momento di forti tensioni tra diverse forze politiche e candidati alle primarie.

Il Conte Dracula. L’obiettivo è succhiare fino all’ultima goccia di voto a Elly Schlein e chiunque ardisca sfidarlo alle primarie del campo largo. L’ex premier nega di porle come condizione necessaria per l’alleanza. Al contempo, fa capire che sono il solo modo con il quale la sinistra può ipotizzare un presidente del Consiglio diverso da lui, visto che «il metodo in vigore nel centrodestra, in base al quale a Palazzo Chigi va il capo del partito che prende più voti, non è un nostro automatismo», stabilisce. Ovviamente devono essere primarie costruite per farlo vincere. Le vuole «aperte anche ai non iscritti» e le immagina fitte di candidati, così che il Pd ne abbia tre o quattro mentre M5S solo lui.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte scrive di aver messo in riga Merkel e Draghi: tutto da ridere Tajani a Conte: "Io non sono andato in ginocchio da Merkel o da Trump"Momenti di forte tensione, in commissione Esteri, tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte... Iran, scontro Tajani-Conte: “Trump non mi chiama Tony, mai in ginocchio da lui e da Merkel”(LaPresse) Scontro tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente M5S Giuseppe Conte durante le repliche del ministro in occasione...