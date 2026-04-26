Guardiola definisce la vittoria record della FA Cup del Manchester City davvero fantastica

Pep Guardiola ha commentato la vittoria record del Manchester City nella semifinale di FA Cup contro il Southampton, definendola “davvero fantastica”. La partita si è svolta a Wembley, e questa vittoria ha segnato un risultato storico per la squadra. La semifinale ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio, con il risultato che si inserisce tra le prestazioni più significative del club in questa competizione.

2026-04-25 21:32:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Pep Guardiola ha definito “davvero fantastica” la vittoria record del Manchester City nella semifinale di FA Cup contro il Southampton a Wembley. Il City è riuscito a battere in rimonta i suoi vivaci avversari del campionato 2-1 e a diventare il primo club in assoluto a raggiungere quattro finali consecutive di FA Cup. Finn Azaz ha sbloccato la situazione per i Saints – che in precedenza avevano un gol escluso per fuorigioco – con uno sforzo sublime dopo 79 minuti, ma il City ha risposto quasi immediatamente quando il tiro deviato di Jeremy Doku ha battuto Daniel Peretz.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Guardiola definisce la vittoria record della FA Cup del Manchester City “davvero fantastica” Notizie correlate Manchester City, trionfo in League Cup: battuto l’Arsenal a Wembley, Guardiola conquista il 40° titolo della sua carrieraKessié Juventus, contatti tra i bianconeri e l’entourage: la richiesta del centrocampista è chiara ma la sua volontà… Calciomercato Juve, futuro già... Guardiola non ha ancora comunicato le sue intenzioni ai vertici del City: potrebbe davvero lasciare ManchesterDopo un decennio di successi e trofei Pep Guardiola potrebbe davvero lasciare il Manchester City. Una raccolta di contenuti FA Cup, il Manchester City vola in finale: Southampton rimontato e battuto 2-1Nel giorno in cui l'Arsenal torna in testa (con una gara in più) in Premier League, il Manchester City conquista la finale di FA Cup. La squadra di Guardiola riesce ad avere la meglio in un match comp ... sport.sky.it FA Cup, il Manchester City vola in finale: rimonta folle sul SouthamptonIl Manchester City conquista la finale di FA Cup dopo una vittoria sofferta e spettacolare per 2-1 contro il Southampton. Una gara equilibrata per lunghi. tuttomercatoweb.com