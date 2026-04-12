Parma-Napoli le pagelle | McTominay non molla mai Alisson Santos dà una scossa
Nel match tra Parma e Napoli terminato con il punteggio di 1-1, sono stati assegnati i voti ai giocatori in base alle loro prestazioni. Tra i protagonisti, McTominay si è distinto per la sua tenacia, mentre Alisson Santos ha dato un'impronta energica alla partita. Alcuni giocatori hanno ottenuto valutazioni inferiori alla sufficienza, come Juan Jesus e Politano, entrambi con un 5, e altri sono stati valutati con punteggi leggermente sopra la media.
Le pagelle di Parma-Napoli 1-1:Milinkovic Savic 6Juan Jesus 5, Buongiorno 5.5, Olivera 6Politano 5, Anguissa 5.5, Lobotka 6, Spinazzola 5.5De Bruyne 5.5, McTominay 6.5Hojlund 6Beukema 6.5, Alisson Santos 6.5, Giovane 5.5, Gutierrez sv, Elmas svConte 5.5Di Bello 5.5IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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