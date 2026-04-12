Parma-Napoli le pagelle | McTominay non molla mai Alisson Santos dà una scossa

Nel match tra Parma e Napoli terminato con il punteggio di 1-1, sono stati assegnati i voti ai giocatori in base alle loro prestazioni. Tra i protagonisti, McTominay si è distinto per la sua tenacia, mentre Alisson Santos ha dato un'impronta energica alla partita. Alcuni giocatori hanno ottenuto valutazioni inferiori alla sufficienza, come Juan Jesus e Politano, entrambi con un 5, e altri sono stati valutati con punteggi leggermente sopra la media.