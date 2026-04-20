Al termine della partita, il pubblico ha accolto con entusiasmo Pete Strobl, che è stato molto applaudito, e il capitano Lorenzo Saccaggi, che ha festeggiato insieme alla squadra. La vittoria contro Brindisi ha suscitato grandi emozioni tra i tifosi presenti al palazzetto, creando un’atmosfera di celebrazione e soddisfazione. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato il segno tra i sostenitori della squadra.

Pete Strobl osannato dal palazzetto a fine partita, è questa l’immagine, insieme a quella di capitan Lorenzo Saccaggi in trionfo, che rimane al termine della vittoria contro Brindisi. "Una vittoria fantastica – dice Strobl – soprattutto alla luce di quanto successo sabato scorso. Vorrei dedicarla ai tifosi che sono stati fantastici, amano questa squadra: salvare Pistoia è la nostra missione. Questo successo è stato importantissimo perché può dare maggiore consapevolezza ad un gruppo che inizia a credere in sé stesso". Felicissimo anche Lorenzo Saccaggi, assoluto protagonista di giornata: "Provo emozioni che non ho mai provato in carriera – dice il capitano –.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il post-partita. Strobl: "Successo dedicato ai tifosi» ’Sacca’ emozionato

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